بالفيديو.. قدموا لها “الطعام المنوّم” ثم سرقوها في وضح النهار





نشرت “إنديا توداي” فيديو لسرقة امرأة تم تنويمها في وضح النهار من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم،

وتظهر في الفيديو ، سيدة جالسة في موقف للحافلات تدخل في محادثة مع سيدتين تقدمان لها طعاما قال رواد مواقع التواصل إنه نوع خاص باحتفال ديني.

وشعرت المرأة بالدوار، بعد تناولها الطعام الذي يحتوي على منوّم، ثم غطت لاحقا في النوم”.

ووفق الفيديو، الذي بثته سكاي نيوز عربية، يقوم أفراد العصابة بسرقة المرأة، بعد تنويمها وأخذ كل ما معها من مجوهرات وهاتف ونقود، ثم مغادرة المكان بسرعة عبر سيارة كانوا يستقلونها.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي الفيديو في الهند، وانقسمت الآراء بشأنه، حيث اعتبره البعض تحذيرا من خطورة تناول الطعام من الغرباء، بينما قال آخرون إنه مجرد فيديو للتوعية وليس حقيقيا.

صحيفة البيان