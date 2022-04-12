شرطة مرسيسايد تتصل بأسرة الطفل الذي كسر كريستيانو رونالدو هاتفه





أكدت شرطة مرسيسايد أنها اتصلت بأسرة الطفل البالغ 14 عاما مشجع فريق إيفرتون والذي كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هاتفه بعد لقاء إيفرتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهرت صور ،انتشرت بعد اللقاء، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يسقط أحد الأشياء من يد طفل السبت الماضي خلال مغادرته الملعب نحو نفق غرفة الملابس، لتقوم والدة الطفل بنشر رسالة وصور عبر المواقع الاجتماعية تؤكد أن نجم مانشستر يونايتد قام بإسقاط هاتف ابنها وكسره.

ورفض مانشستر يونايتد معاقبة النجم البرتغالي واكتفى بإعلان رضاه على اعتذاره على الحادث ولم يفتح تحقيقا حول الموضوع أو القيام أي إجراء تأديبي.

واعتذر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الحادث وقام بدعوة الطفل لمشاهدة أحد لقاءات مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد لكن والدته لم يعجبها الاعتذار ولا الطريقة وواصلت هجومها على كريستيانو رونالدو.

ورغم عدم فتح تحقيق من ناديه لكن شرطة مرسيسايد أصرت على التحقيق في الحادث وطالبت بالمزيد من المعلومات حول اعتداء لاعب ،يبلغ من العمر 37 عاما، على طفل وكسر هاتفه.

وقالت السيدة كيلي والدة الطفل إن زيارة ابنها جاكوب الأولى لمشاهدة لقاء إيفرتون ومانشستر يونايتد دمرت بسبب النجم البرتغالي الذي ضرب يده وكسر هاتفه دون حتى أن ينبس بأي كلمه.

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وأكدت والدة الطفل أن ابنها جاكوب كان يصور بجوار النفق ثم جاء كريستيانو رونالدو الذي نزع جواربه وكان ينزف دما وحاول الابن تصوير ما يحدث لكن النجم البرتغالي مر بمزاج فظيع وحطم الهاتف من يد ابنها.

وقالت السيدة كيلي ”كريستيانو رونالدو لاعب رائع، إنه رمز كنت سأفهم لو لوح جاكوب بالهاتف في وجهه لكنه لم يفعل، إنه صبي مصاب بالتوحد وقد تعرض للسرقة من طرف لاعب كرة قدم، هذا ما أراه كأم ”.

واعتذر النجم البرتغالي عن الحادث وكتب على صفحاته على المواقع الاجتماعية “ أود أن أعتذر عن اندفاعي، وإذا أمكن، أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد علامة على اللعب النظيف والروح الرياضية.“

إرم نيوز