الأردن.. نجاح العملية الجراحية للملك عبد الله الثاني





أعلن الديوان الملكي الأردني، الثلاثاء، نجاح العملية الجراحية التي أجراها الملك عبد الله الثاني، لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.

وأوضح البيان أن الملك عبد الله الثاني سيقضي، بناء على نصيحة الأطباء، فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى الأردن.

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن، السبت، أن العاهل الأردني سيغادر إلى ألمانيا من أجل إجراء عملية جراحية لمعالجة آلام كان يعاني منها خلال خدمته في القوات الخاصة.

وكان ملك الأردن (60 عاما) يعاني سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة.

سكاي نيوز