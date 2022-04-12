إصابات بإطلاق نار في محطة لقطارات الأنفاق في نيويورك





أفادت وسائل إعلام محلية بإطلاق نار على عدة أشخاص بمحطة لقطارات الأنفاق في نيويورك، وتوقف القطارات عن العمل.

وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار داخل محطة بروكلين لقطارات الأنفاق في نيويورك.

وأشارت مراسلة الجزيرة إلى أن الحديث يدور عن عدة إصابات نقل أصحابها إلى المستشفيات، لكن المعلومات شحيحة بشأن منفذ إطلاق النار.

وبينما تحدثت وسائل الإعلام عن إصابة 13 شخصا، ذكرت مراسلة الجزيرة أن حالة فزع وهلع بمحيط مترو الأنفاق في بروكلين.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أميركية أن خبراء المتفجرات يفحصون طرودا مشبوهة بعد حادث إطلاق النار بمحطة بروكلين.

فقد أكدت خدمة المطافئ بنيويورك العثور على عبوات غير متفجرة في محطة مترو بروكلين، وطالبت سلطات المدينة السكان بالابتعاد عن منطقة الحادث بسبب التحقيقات الجارية.

ووفق وسائل الإعلام فإن منفذ هجوم بروكلين بنيويورك لا يزال طليقا حتى الآن، وما عرف حتى الآ بشأنه أنه يرتدي سترة برتقالية وقناعا واقيا من الغاز.

ونشرت سلطات نيويورك تعزيزات أمنية كبيرة في شارع 36 والجادة الرابعة في بروكلين حيث وقع الحادث.

وأكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق أنه “عند الساعة 08,27 تلقت الشرطة اتصالا عاجلا من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق” في بروكلين.

من جهته أكد البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على آخر التطورات المتعلقة بإطلاق النار في مترو أنفاق بروكلين بنيويورك، فيما قال وزير النقل الأميركي: نراقب عن كثب التطورات بعد الأخبار الصادمة القادمة من بروكلين.

الجزيرة نت