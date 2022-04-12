الإقبال على الخضروات والفاكهة وسط موجه من الزيادة والإنخفاض ( تعرف على أسعار اليوم )





شهدت الأسواق الشعبية في اليوم الثانى عشر من شهر رمضان، إقبالا من المواطنين على شراء الخضروات والفاكهة . لإعداد وجبات الإفطار، ورغم اختلاف الأسعار مابين زيادة وإنخفاض إلا أن الاقبال مستمر على الشراء .

وتعرض خلال جولتها الصباحية في الأسواق الشعبية أسعار الخضروات والفاكهة .، حيث تراوح سعر الخيار الصوب مابين 10 ل12 جنيه، أما بالنسبة للخيار البلد وصل سعره إلى 10 جنيهات .

سجل الجزرمن 3.5 ل6 جنيهات للكيلو الواحد حسب الحجم، كما وصل سعر البسلة 10 جنيهات للكيلو الواحد، وتراوح سعر الليمون من 15 ل18 جنيه .

كما استقر سعر كيلو الباذنجان ل15 جنيه، اما بالنسبة للفلفل الاخضر الرومى وصل سعره ل15 جنيه أيضا والفلفل الحار تراوح سعر الكيلو ما بين 20 ل25 جنية، بينما وصل سعر البطاطس إلى 6 جنيهات للكيلو الواحد والقلقاس 8 جنيهات.

وسجل سعر الكابوتشا الواحده من 3.5 إلى 5 جنيهات أما بالنسبة للخس البلد وصل سعر ال4 خسات 10 جنيه .

وتراوح سعر كيلو ورق العنب اليوم مابين 50 ال 60 جنيه، وترواح سعر الطماطم مابين 15 ل20 جنيه حسب الحجم

وشهدت الملوخية استقرارا في السعر ووصل الكيلو ل20 جنيه، ،وترواح سعر البصل الأصفر ما بين 3.5 ل5 جنيه، والثوم البلدى من 6 ل10 جنيهات.، وتراوح سعر الكوسة من 6.5 ل8 جنيهات .

أما بالنسبة للفاكهة تراوح سعر كيلو التفاح السكرى 30 جنية والامريكانى 35 جنيه اما بالنسبة للكنتالوب وصل سعر الكيلو ل12 جنية واليوسفى «العرايشى» سعر الكيلو 10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفراولة 12 جنيه، كما تراوح سعر الموز مابين 10 ال12 جنيه .، أما بالنسبة للبطيخ الواحده ب15 جنيه في الشوادر الشعبية .

المصري اليوم