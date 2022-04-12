الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه السوداني يوم الثلاثاء في السوق الموازي





إرتفع سعر الريال السعودي يوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الإسبوع مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي في الخرطوم.

وسجل الريال السعودي يوم الثلاثاء 157.00 جنيه مقارنة مع سعر البنوك والذي بلغ نحو 152 جنيها وفق متابعة “كوش نيوز” لأسعار البنوك وللأسواق الموازية في السودان.

نهار يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 590.00 جنيه.

الخرطوم (كوش نيوز)