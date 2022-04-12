بسبب لعبة الحبار.. الصحف الكورية تتداول أخبارًا عن مسلسل «الكبير أوي 6»





نشر خالد حسن السفير المصري لدى كوريا منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قال فيه: «استضفت حفل إفطار لمجموعة من الأصدقاء وممثلي الشركات والجهات الكورية كان من بينهم سكرتير عام الجمعية الكورية- العربية، وكان أيضًا من بينهم صحفية كورية فذكرت لها المسلسل المصري الذي عرض مشاهد من (لعبة الحبار).

وتابع خالد حسن أن «هذه المشاهد جاءات ضمن أحداث الحلقة الـ 7 من مسلسل الكبير أوي، وظهور «مكي» مع أهالي المزاريطة في لعبة الحبار، وهو المشهد المأخوذ من المسلسل الكوري Squid game الذي تدور قصته الأساسية حول مجموعة من الأِشخاص يشاركون في سلسلة الألعاب المميتة للفوز بجائزة مالية، وهو ما حدث مع الكبير أوي بطريقة كوميدية».

واختتم السفير المصري: «اهتمت الصحافة الكورية بذلك ونشرت خبرًا عن ذلك، كما أشارت لعادات وتقاليد رمضان الخاصة في مصر التي تجعله مميزاً عن باقي الدول العربية والإسلامية وحب المصريين لمشاهدة المسلسلات».

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