محامي قيادات الإنقاذ “محمد شوكت” ينفي لـ(السوداني) سبّه العقيدة وتوجيه ألفاظ عنصرية للصحفي لقمان أحمد





نفى عضو هيئة الدفاع، عن قيادات النظام السابق، المتهمين في قضية انقلاب 30 يونيو 1989، محمد شوكت لـ(السوداني) ما نُسب إليه عبر مقطع “فيديو” تم تداوله على نطاق واسع، أثناء جلسة محاكمة مدبري الانقلاب اليوم الثلاثاء.

وتداول ناشطون مقطع فيديو، ورد فيه حديثاً – قيل إنه منسوب لشوكت – على المحامي أبو بكر عبد الرازق، حول سؤال عن إقالة مدير التلفزيون السابق، لقمان أحمد. حيث جاء في الحديث (إساءات دينية وعنصرية) في حق مدير التلفزيون المُقال، لقمان أحمد.

وقال شوكت، إنه لم يحضر الجلسة للنهاية، وخرج من القاعة عقب رفع الجلسة لأداء صلاة الظهر، ولم يعد إليها مرة أخرى، لافتاً إلى أنه ليس له علاقة بالفيديو المتداول أو فحوى الحديث.

وأضاف: “لم أقل هذا الحديث، ولم يسمع بهذا الحديث داخل المحكمة من أي شخص آخر”.

وتابع: “ده كلام واتساب وفبركة، وليس لي أي مصلحة لأقول مثل هذا الحديث لأي مواطن سوداني”.

الخرطوم – السوداني: آيات فضل