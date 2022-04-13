ارتفاع معدل (التضخم) في السودان لشهر مارس إلى 263.6%





سجل التغير السنوي (التضخم)، معدلا بلغ 263.6% لشهر مارس 2022، مقارنة بمعدل 258.40% لشهر فبراير 2022م بارتفاع قدره 4.76 نقطة.

ووفقا للبيان الصحفي، للجهاز المركزي للإحصاء الصادر اليوم، فإن معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار السلع الإستهلاكية والخدمية قد سجل 13.02% لشهر مارس 2022 مقارنة بمعدل 14.39% في شهر فبراير 2022.

وسجلت مجموعة النقل أعلى نسبة مساهمة في معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية بلغت 41.38 %، في شهر مارس 2022، ويعود ذلك لارتفاع أسعار الوقود وبالتالي تذاكر المواصلات الداخلية وتذاكر الطيران، تليها مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة مساهمة بلغت 35.26%، كذلك سجلت مجموعة الترويح والثقافة مساهمة بلغت 10.17%، وذلك لارتفاع أسعار الأجهزة السمعية والبصرية والمعدات الرياضية والأدوات المكتبية والصحف والمجلات، تليها مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت والتي بلغت 5.58%، وذلك لارتفاع أسعار الأسمنت ومعدات الصيانة المنزلية الأخري، أما مجموعة السكن والمياه والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى فقد بلغت 2.64%، ذلك لارتفاع أسعار الغاز والكهرباء وفاتورة المياه.

وبلغت السلع والخدمات المتنوعة نسبة 1.73%، ومجموعة الملابس والأحذية 1.54%، بينما سجلت باقي المجموعات السلعية الأخري استقرارا بنسبة مساهمة بلغت 1.70% .

كما سجل معدل التغير السنوي (التضخم) للمناطق الحضرية 248.63% لشهر مارس 2022، مقارنة بمعدل 238.32% لشهر فبراير 2022، كما سجل معدل التغير السنوي (التضخم) لمجموعة الأغذية والمشروبات 155.58% لشهر مارس 2022، مقارنة بمعدل 143.08% لشهر فبراير 2022.

وسجل معدل التغير السنوي (التضخم ) للمناطق الريفية 274.22% لشهر مارس 2022، مقارنة بمعدل 274.00% لشهر فبراير 2022، كما سجل معدل التغير السنوي (التضخم) لمجموعة الأغذية والمشروبات 138.53 % لشهر مارس 2022م مقارنة بمعدل 120.52% لشهر فبراير 2022.

وبالنسبة لمعدل التغير السنوي (التضخم) حسب الولايات لشهر مارس 2022، فقد تصاعد معدل التغير السنوي (التضخم) لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية في إثني عشرة ولاية بمعدلات متفاوتة خلال شهر مارس 2022، وكان أعلى تصاعد في ولاية جنوب كردفان حيث بلغ 110.89 نقطة وأدناه في ولاية البحر الأحمر بلغ 3,17 نقطة، بينما سجلت ولاية القضارف أعلى انخفاض في معدل التغير السنوي (التضخم) بلغ 28.05 نقطة، وأدناه في ولاية الخرطوم بلغ 1.16 نقطة و سجلت ولاية الجزيرة أعلى إرتفاع في معدل التغير السنوي (التضخم) حيث بلغ 463.20% بينما سجلت ولاية غرب دارفور أدنى معدل بلغ 113.97 %، وأيضا سجلت سبع ولايات معدل أعلى من المعدل العام للتغير السنوي (التضخم) البالغ 263.16% بينما سجلت بقية الولايات معدل أدنى من المعدل العام.

الخرطوم 12-4-2022 (سونا)