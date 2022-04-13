انخفاضٌ في أسعار الخضروات بالأسواق





أوضحت جوله ميدانية لـ(المصادر)، عن انخفاض أسعار الخضروات مقارنة بالأسابيع الماضية.

وأكد التاجر سيف الدين مطر، تراجع أسعار الأسود، حيث بلغ سعر الجوال ألفي جنيه والكيلو بواقع ٣٠٠ جنيه وسعر صفيحة الطماطم ٢٥٠٠ جنيه والكرتونة بواقع ٤ آلاف جنيه والكيلو ما بين ٢٠٠ الى ١٠٠ جنيه، فيما تراجع كيلو البطاطس إلى ٣٠٠ جنيه بدلاً من ٧٥٠ جنيه والبامية ٨٠٠ جنيه للكيلو والكيس الكبير بواقع ٧ آلاف جنيه والكوسا الكيس بواقع ١٥٠٠ جنيه والخيار ١٥٠٠ جنيه وبلغ سعر ربطة الخضرة الكبيرة ٢ الف جنيه والجزر الربطة ١٠٠٠ جنيه والقرع الكبيرة ١٠٠٠ جنيه والعجور ٥ آلاف للجوال والليمون ١٠٠ حبة بواقع ١٠٠٠ جنيه.

صحيفة الصيحة