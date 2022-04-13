تراجع أسعار الدقيق ومطالب بتسعيرة مُخفّضة للخُبز





طالب عدد من المواطنين، اتحاد المخابز بتطبيق التسعيرة الجديدة للخبز بواقع 40 جنيهاً للقطعة الواحدة على اثر الانخفاض في أسعار الدقيق والذي أعلنته المطاحن من 30 ألف جنيه للجوال 50 كيلو الى 26 الف جنيه، وذلك تماشياً مع انخفاض واستقرار سعر الدولار.

ويعتبر تخفيض أسعار الدقيق من المطاحن هو الثاني خلال فترة وجيزة، حيث كان التخفيض الاول الاسبوع الماضي من 34 الف جنيه للجوال الى 30 الف جنيه.

وفي السياق ذاته، أعلن عصام عكاشة الناطق باسم تجمع أصحاب المخابز، عن شروع المخابز في تخفيض اسعار الخبز للمستهلك الى 40 جنيهاً للقطعة بدلاً من 50 جنيهاً تمشياً مع انخفاض أسعار الدولار والدقيق.

ورهن عكاشة بدء تطبيق تخفيض أسعار الخبز للمستهلك الى 40 جنيها للقطعة بانتهاء مخزونات المخابز من الدقيق واستلام الدقيق بالأسعار الجديدة المخفضة من المطاحن.

ومن جانبه، رحّب صاحب مخبز المهندس ببحري فاروق يوسف الخضر بتطبيق تسعيرة جديدة للخبز بواقع 40 جنيهاً للقطعة عقب التراجع الذي شهدته اسعار الدقيق. وقال من ناحية حسابية فإن جوال الدقيق يصنع حوالي ٨٠٠ قطعة و٦٠ كيلو دقيق تراجع سعرها الى ٢٦ الف جنيه، وبالتالي حدث نقصان بحوالي ٤ آلاف وهذا ينعكس ايجاباً على أسعار الخبز للمواطنين، وأشار الى ان الأسعار ستظل في حيز الخمسين جنيهاً، مؤكداً التزامهم بالوزن والحجم.

الى ذلك، اشتكى عدم انتظام توزيع غاز المخابز من قبل الشركات، ونوه إلى زيادة كبيرة، حيث وصل سعر الطن ١٣١ ألف جنيه، وأوضح أن سعر كرتونة الخميرة استقرت في حدود ٢٣ ألف جنيه وجركانة الزيت سعة ٣٦ رطلاً ارتفعت الى ٢٤ الف جنيه، وأضاف أن هناك فروقات في وزن وحجم الخبز من مخبز لآخر، ولتحقيق التنافسية من الأفضل للمُواطن الحصول على الخبز بواقع ٥٠ جنيهاً مع الاحتفاظ بالوزن والحجم الكبير بدلاً من القطعة بـ40 جنيهاً وغير مستوفية للوزن والحجم.

وانتقد مواطنون، غياب الرقابة الحكومية على المخابز، مشيرين الى ان قطعة الخبز زنة 60 جراما يفترض ان تبُاع بسعر 35 جنيهاً في المخبز شاملاً 15% أرباحا لصاحب المخبز، وقطعة الخبز زنة 50 جراما يفترض ان تُباع بسعر 30 جنيها، أيضاً شاملا 15% ارباحاً لصاحب المخبز.

وطالب مواطنون واقتصاديون بتفعيل دور حماية المستهلك والدور الرقابي لوزارة التجارة واتخاذ إجراءات بتحديد أسعار وأوزان الخبز، وحماية المستهلك بما يخفف من ارتفاع تكلفة المعيشة.

الخرطوم: رشا

صحيفة الصيحة