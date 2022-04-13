هبوط مفاجئ للدولار يوم الأربعاء مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي





شهد يوم الأربعاء إنخغاض مفاجئ للدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي بعد أن شهد موجة صعود حلال اليومين الماضيين حبث وصل لنحو 590 جنيها.

وسبق أن وصل في مارس الماضي لنحو 770 جنيهاً وهو اعلى رقم قياسي يسجله مقابل الجنيه.

يوم الأربعاء 13 أبريل 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 570.00 جنيهاً .

وقامت عدد من البنوك التجارية صباح الأربعاء بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 560 -570 جنيه للدولار، حيث تفوق سعر الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي على سعر البنوك .

الخرطوم (كوش نيوز)