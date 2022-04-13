(الفاو): ثلثا سكان جنوب السودان يواجهون الجوع هذا العام





قال ميشاك مالو، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في جنوب السودان، إنه وفقاً لمعطيات حديثة، من المحتمل أن يواجه ثلثا سكان جنوب السودان- وهو رقم قياسي يبلغ 7.74 مليون شخص- الجوع بين شهري مايو ويوليو هذا العام.

ووفقاً لتقرير تحصلت عليه (الصيحة)، من المرجح أن يكون 2.9 مليون شخص من بينهم على بعد خطوة واحدة فقط من المستويات الكارثية لانعدام الأمن الغذائي خلال هذه الفترة، في أجزاء من جونغلي في منطقة بور الإدارية، وكذلك في أجزاء من ولايتي البحيرات والوحدة، كما أنه من المتوقع أن يعاني حوالي 1.34 مليون طفل و676 ألف امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية في عام 2022.

وقال مالو إن هذا لا يمكن التصدي له إلا من خلال مساعدات إنسانية متعددة القطاعات عاجلة ومستمرة.

وتشمل العوامل الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي– حسب التقرير- الصدمات المناخية، والصراعات بين المجتمعات المحلية، والأزمة الاقتصادية، وارتفاع أسعار الغذاء، وانخفاض إنتاج المحاصيل، وآفات وأمراض المحاصيل والماشية، والنضوب العام لاستراتيجيات التكيف الأسرية بسبب الأزمة التي طال أمدها.

وقال ممثل الفاو إن هناك حاجة للاستثمار في الوصول بشكل عاجل إلى الفئات الأكثر ضعفا وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر والعمل المبكر وتصميم التدخلات لكل من احتياجات الطوارئ وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل للمضي قدماً.

صحيفة الصيحة