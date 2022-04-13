خبيرة تغذية تكشف أضراراً خطيرة لتناول الإندومي على الأطفال





أعلن الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء في مصر أنه يجري الآن سحب جميع منتجات الإندومي من الأسواق المصرية.

ونقل موقع مصراوي عن منصور قوله إن هناك جهات تقوم بسحب المنتج، وسنقوم بتحليل عينات منه.

من جانبه، قال محمود حسن، أحد تجار الجملة، إن وكيل شركة إندومي، يقوم حاليا بسحب المنتج الموجود عند تجار التجزئة والبقالين بسبب ما أسماه مشكلة في أكياس التوابل.

وأضاف: العمل جار على سحب جميع الكميات من السوق، ويجرى استبدال الكميات المسحوبة بأخرى لا تحتوي على أكياس الشطة.

وأوضح حسن: المشكلة الأساسية موجودة في أكياس الشطة، في آخر شريحة إنتاجية للشركة، لكننا لم نرصد أي مشكلة أو شكوى صحية بسبب المنتج، لكن البعض اشتكى من نقص كميات وأطعمة مثل الخضروات.

وسيطرت حالة من القلق سيطرت على الأمهات بعد قرار هيئة سلامة الغذاء بسحب منتجات الإندومي من الأسواق، خاصةً أن الأطفال يقبلون على تناولها بكميات كبيرة.

وكشفت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، تأثير توابل الإندومي على صحة الأطفال، بحسب موقعي “Healthline” و”Verywellhealth”.

مخاطر الإندومي على الأطفال

– قد يؤدي الإندومي إلى إصابة الأطفال بسوء التغذية، لأنها وجبة تفتقد للعناصر الغذائية الضرورية لصحتهم.

– عادةً ما يشعر الأطفال الذين يتناولون الإندومي بانخفاض الطاقة، ويرجع السبب الدقيق الأبيض المستخدم في تصنيعه، حيث يرفع سكر الدم بشكل حاد، ثم يخفضه سريعًا.

– الاضطرابات التي يسببها الإندومي لمستويات السكر في الدم تزيد رغبة الأطفال في تناول الطعام، ما يعرضهم للإصابة بالسمنة المفرطة، خاصةً أن الدقيق الأبيض المصنع منه خالٍ من النخالة الغنية بالألياف الغذائية، التي تساهم بدورها في الشعور بالشبع والامتلاء.

– زيت النخيل المرفق مع الإندومي يهدد الأطفال بخطر الإصابة بأمراض القلب، مثل تصلب الشرايين، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تتسبب في زيادة الكوليسترول الضار في الدم.

تحتوي توابل الإندومي على نسبة عالية من أحادي جلوتومات الصوديوم، وهي مادة ثبت أن زيادة مستوياتها في الجسم تؤدي إلى الإصابة بالأضرار التالية:

التأثير على الشهية

هناك معلومات متضاربة حول تأثير مادة أحادي جلوتومات الصوديوم على الشهية عند الأطفال، حيث تشير بعض الدراسات، إلى أنها تزيد الرغبة في تناول الطعام، لأنها تتسبب في تعطيل إشارات هرمون اللبتين في الدماغ.

وتتمثل أهمية هرمون اللبتين في أنه يساعد على إخبار الجسم بأن الشخص تناول ما يكفيه من الطعام، ما يجعله يشعر بالشبع.

في المقابل، أظهرت بعض الدراسات، أن تناول الوجبات الغنية بهذه المادة، بما في ذلك الإندومي، تضعف الشهية، ما يقلل استهلاك السعرات الحرارية في الوجبات اللاحقة.

السكري

في إحدى الدراسات، وجد الباحثون أن مادة أحادي جلوتومات الصوديوم أسفرت عن إصابة حيوانات التجارب بداء السكري، نتيجة للاضطرابات الذي ألحقتها بعملية التمثيل الغذائي بأجسامها، حيث أدت إلى رفع نسبة السكر في الدم وزيادة مقاومة الإنسولين في الجسم.

تسمم الدماغ

تدعّي بعض الدراسات، أن توابل الإندومي قد تؤدي إلى تسمم الدماغ، عن طريق التسبب في زيادة مستويات الجلوتومات في المخ، مما يسفر عن موت خلاياه.

والجلوتامات من الناقلات العصبية الضرورية لعمل الدماغ، حيث تمده بالطاقة عندما ينخفض سكر الدم، فضلًا عن دورها في تحسين الذاكرة والقدرة على التعلم، ولكن مستويات المرتفعة لها تأثيرات سلبية على صحة المخ.

الببان