أسرة الطالب ضحية المشاجرة بجدة تعلن عفوها عن المتسبب لوجه الله





أعلنت أسرة الطالب ضحية المشاجرة التي وقعت الأحد الماضي بينه وبين طالب آخر في مدرسة غرناطة المتوسطة بجدة عفوها لوجه الله عن الطالب المتسبب في القتل. وقالت الأسرة: “أسرة الطرف المعني في الحادثة قامت بواجب العزاء الآن، وبُلغت في مجلس العزاء بالعفو لوجه الله الكريم عن ابنهم فيما يخص الحق الخاص”.

وكانت جموع غفيرة قد شيَّعت أمس “الطالب” ضحية المشاجرة في مسجد القريقري بحي الصالحية وسط دعوات له بالرحمة والمغفرة، وأن يربط على قلب والدَيْه، ويلهمهما الصبر والسلوان في مصابهما الجلل. وتعود تفاصيل الحادثة التي تفاعل معها الكثيرون، وعجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، إلى يوم الأحد الماضي، عندما أعلن الأمن العام مباشرة شرطة جدة بلاغًا عن وقوع مشاجرة بين طالبَيْن في مدرسة بجدة، وهما مواطنان، عمر كل منهما 15 عامًا، انتهت بوفاة أحدهما -رحمه الله-.

مزمز