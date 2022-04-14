



ابحث

المصري اليوم PDF

أيقونة المصري اليوم

الرئيسية

أحدث الأخبار

أخبار

سياسة

اقتصاد

رأي

حوادث

رياضة

محافظات

خدماتي

المزيد

أخبار

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. انخفض محليًا وارتفع عالميًا «تعرَّف على السبب»

منذ 53 دقيقة | كتب: حمدي قاسم, غادة عبد الحافظ |

أسعار الذهب اليوم .. انخفاض محليًا وارتفاع عالميًا (تعرَّف على السبب)

سيطرت حالة الخوف من التضخم ونقص الإمدادات على الأسواق العالمية، ما أدى إلى رفع أسعارالذهب عالميًا بشكل متواصل منذ بداية هذا الأسبوع «صباح الاثنين بعد العطلة الأسبوعية»، حيث لا يقتصر الارتفاع العالمي فقط على هذا الأسبوع فقد ختمت التعاملات فى أسواق الذهب الأسبوع الماضي أيضًا على ارتفاع أسبوعي كبير.

ويغلب على توقعات البيانات المؤثرة على أسعار الذهب التشاؤم بشكل أكبر، وهو ما جعل الذهب يواصل الارتفاع عالميًا اليوم قبل إعلان بيانات التضخم الأمريكي، حيث أشارت التوقعات إلي أن المؤشرات تشير إلي ارتفاع التضخم خلال شهر مارس على أساس شهري بنحو 1.2%، بينما يستمر التضخم السنوي 8.4% وهو أعلي معدل منذ 20 سنة.

وترتفع الأسعار عمومًا بسبب الخوف وفقدان الأمل فى حل قريب للأزمة بين روسيا وأوكرانيا التى خلفت مشاكل فى سلاسل توريد الطاقة والحبوب ورفعت من أسعارها، كما لم تستطع توقعات رفع الفائدة فى أمريكا 50 نقطة خلال الشهر المقبل من كبح جماح التضخم المتوقع، فلا يوجد حل للمشكلة الحقيقية وهي نقص الإمدادات بسبب العقوبات والحظر فى التجارة المفروض على روسيا والحرب فى أوكرانيا وأيضًا صعوبات التوريد دون انتهاء الحرب.

ورغم الإرتفاع المتواصل فى أسعار الذهب عالميًا لليوم الثالث خلال تعاملات الأسبوع الجاري، إلا أن أسعار الذهب اليوم فى مصر شهدت انخفاض.

المصري اليوم