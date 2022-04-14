منتخبنا الوطني في التصنيف الأخير لتصفيات أمم أفريقيا





أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن إجراء قرعة تصفيات أمم أفريقيا للعام 2023 في التاسع عشر من الشهر الجاري.

“كاف” قام بتصنيف المنتخبات على أربع مجموعات تحتوي كل مجموعة على 12 منتخباً.

وجاء في التصنيف الأَول منتخبات “السنغال، المغرب، نيجيريا، مصر، تونس، الكاميرون، الجزائر، مالي، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، غانا والكونغو الديمقراطية”.

فيما جاء التصنيف الثاني بمنتخبات: “جنوب أفريقيا، كاب فيردي، غينيا، الجابون، بنين، أوغندا، زامبيا، الكونغو، غينيا الاستوائية، مدغشقر، كينيا وسيراليون”.

أما التنصيف الثالث فجاء كالآتي: “ناميبيا، موريتانيا، غينيا بيساو، النيجر، ليبيا، موزمبيق، مالاوي، توجو، زيمبابوي، جامبيا، أنغولا وجزر القمر”.

وتم تصنيف منتخبنا الوطني “صقور الجديان” في المستوى الرابع برفقة كل من: “تنزانيا، أفريقيا الوسطى، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إي سواتيني، ليسوتو، بوتسوانا، ليبيريا، جنوب السودان، ساو تاومي وبرينسيبي”.

وسيتم تقسيم المنتخبات الى 12 مجموعة كل مجموعة بها 4 منتخبات يتأهّل منها صاحبا المركز الأول والثاني.

وأشار “كاف” إلى أن عقوبة الإيقاف المُوقّعة على” كينيا وزيمبابوي” من قِبل “فيفا” إذا لم تنتهِ قبل أسبوعين من انطلاق التصفيات يعتبر المنتخبان منسحبين وتصبح مجموعة كل منهما 3 منتخبات فقط.

وأفاد كاف أنه لن يتم وضع كينيا وزيمبابوي في مجموعة واحدة لتجنب وجود فريقين فقط بالمجموعة إذا استمرّت عقوبة الإيقاف على المنتخبين.

يُذكر أن منتخب” ساحل العاجل” سيكون مُتأهِّلاً تلقائياً بصفته مستضيف البطولة بغض النظر عن نتائجه في المجموعة.

صحيفة الصيحة