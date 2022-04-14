خطوة جديدة تنذر برحيل مبابي عن باريس





يبقى مصير كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مع ناديه الفرنسي محل غموض شديد.

وينتهي تعاقد اللاعب الشاب مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري، ولم يحسم قراره النهائي بشأن التجديد أو الرحيل .

وفي خطوة جديدة، أثار النادي الباريسي الشكوك بشأن إمكانية استمرار هدافه الأول، الذي يحظى باهتمام شديد من ريال مدريد الإسباني.

وأعلن سان جيرمان اليوم الخميس توقيع عقد رعاية جديد مع منصة إلكترونية لبيع الملابس والأحذية الرياضية، لتظهر على أذرع قمصان الفريق اعتبارا من الموسم الجديد.

وشارك في الحملة الترويجية للإعلان عن هذه الصفقة 5 لاعبين، هم ليونيل ميسي، نيمار جونيور، أشرف حكيمي، ماركو فيراتي وبريسنيل كيمبيمبي.

وذكرت شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية أن كيليان مبابي، لم يظهر في الإعلان عن هذه الصفقة بسبب عدم اليقين بشأن مستقبله داخل حديقة الأمراء.

ولفتت إلى أن هذه الصفقة من المنتظر أن تنعش خزينة باريس سان جيرمان بمبلغ قيمته 50 مليون يورو على مدار 3 مواسم، مدة التعاقد.

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