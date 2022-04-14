(المركزي) يرفع سقف التمويل الأصغر





أصدر بنك السودان المركزي منشوراَ جديداَ رفع بموجبه سقف التمويل الاصغر في القطاعات الانتاجية إلى مليون وخمسمائة ألف جنيه، والقطاع الخدمي إلى سبعمائة وخمسون ألف جنيه، والتمويل الصغير إلى ثلاثة ملايين جنيه.

وتضمن المنشور الصادر يوم ١٢ أبريل ٢٠٢٢ تلقت (الصيحة) نسخة منه.موجهات جديدة ألقت كل الموجهات السابقة المتعلقة بالتمويل الاصغر والصغير في إطار سعي البنك المركزي لدعم وتطوير قطاعات التمويل الاصغر والصغير وتشجيع الانتاج والمنتجين، والغى كل المنشورات والموجهات السابقة معمما المنشور الجديد إلى كافة المصارف للعمل بمقتضاه.

صحيفة الصيحة