المالية تؤكد حرص الدولة على تحسين الخدمات بولاية البحر الأحمر





التقى دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بمكتبه اليوم بالسيد علي أدروب والي ولاية البحر الأحمر ،وتناول اللقاء كيفية معالجة الصعوبات التي تواجه مياه مدينة بورتسودان.

ووجه السيد وزير المالية الجهات المختصة بشراء طلمبات بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة نسبة ضخ المياه بالمحطة إضافة إلى شراء تناكر لتوزيع المياه للأماكن النائية بالمنطقة. كما بحث الاجتماع سبل حل مشكلة كهرباء غرب البحر الأحمر وكيفية التنسيق مع الشركة الصينية لإنتاج الكهرباء لتنفيذ برنامج صيانة كهرباء المنطقة في إطار اهتمام الدولة بتوفير وتحسين الخدمات في كافة انحاء البلاد.

وكالة سونا