شاهد بالفيديو.. لحظة إطلاق سراح القيادي بالوطني أنس عمر و رفاقه وهم محمولون على الأعناق





أصدرت محكمة بالعاصمة الخرطوم، اليوم الخميس، حكماً بإطلاق سراح القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول أنس عمر والعميد جمال الشهيد، الطيب سيد، أسامة عثمان، الترمذي محمد نور ، عبد الرحيم عمر محي الدين ومالك عثمان، وتبرئتهم من جميع التهم الموجهة لهم وإخلاء سبيلهم فـوراً.

وحملت الجماهير المُفرج عنهم لحظة خروجهم من قاعة المحكمة على الأعناق، وسط دوي التكبير والتهليل، فرحة بهم.



ووصل القيادي أنس عمر، إلى منزله، عقب إطلاق سراحه، في موكب مهيب، تقدمه رئيس حزب دولة القانون، دكتور محمد علي الجزولي، الذي أفرج عنه هو الآخر مؤخراً، وكان رفيقه لأكثر من عامين بالسجن.

الخرطوم: (كوش نيوز)