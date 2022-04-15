شاهد بالفيديو: خطوات اعادة تعيين “كلمة السر” لتطبيق بنكك عبر بطاقة الصراف الآلي





كشف بنك الخرطوم أحد أكبر البنوك السودانية عن خطوات اعادة تعيين “كلمة السر” لتطبيق بنكك عبر بطاقة الصراف الآلي.

وبحسب ما نقات كوش نيوز قال البنك (عملائنا الكرام، الفيديو التالي يوضح خطوات اعادة تعيين “كلمة السر” لتطبيق بنكك عبر بطاقة الصراف الآلي.

ميزة اضافية لراحتك وسهولة إعادة تعيين كلمة السر بصورة ذاتية في حال نسيانها او تغييرها! حيث بامكانك الان عبر بطاقة الصراف الآلي كجزء من إجراءات التعريف القيام بذلك عبر الخطوات الموضحة في الفيديو الإرشادي.



• ملاحظة : عند إدخال الرمز السري ضمن الخطوات

يتم إدخال نفس الرمز في كلا الحقلين لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك ويكون الرمز صالح لمدة 60 دقيقة فقط).

الخرطوم (كوش نيوز)