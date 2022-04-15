المحكمة ترفض شطب دعوى قضية ضد البشير وهارون وطه





فايزة اباهولو رفضت أمس المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير ونائبه الأسبق علي عثمان والقياديين أحمد هارون والفاتح عز الدين في قضية فتوى قتل ثلث المتظاهرين، رفضت طلب محامي الدفاع عبدالباسط صالح سبدرات بشطب إجراءات الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين، وإطلاق سراحهم، وذكر في طلبه أن قانون النيابة العامة وضع لتحقيق العدالة،

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