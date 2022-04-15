رئيس فرنسا يتدخل لإقناع مبابي بتجديد عقده مع باريس





يشغل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وملف تجديد عقده الجميع في فرنسا، بما فيهم رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون.

وذكرت شبكة “RTL” الفرنسية أن ماكرون يتبادل بانتظام مع مبابي، العديد من الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية في الفترة الأخيرة، للحديث عن كرة القدم.

وأضافت “على الرغم من الأجندة المزدحمة لماكرون وانشغاله بالانتخابات الرئاسية في الأسابيع القليلة الماضية، لم ينقطع التواصل بينه وبين كيليان”.

وأشارت “بالعكس، فإن الرئيس الفرنسي يتحدث باستمرار مع كيليان مبابي، ويتناقش معه لإقناعه بفكرة تجديد عقده مع النادي الباريسي”.

وختمت الشبكة الفرنسية تقريرها بأنه من الواضح أن فرضية المغادرة إلى ريال مدريد أو أي ناد آخر تبدو أقل وضوحًا في الفترة الحالية، مما كانت عليه قبل أسابيع قليلة.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري، علما بأنه انضم للفريق في صيف 2017 قادما من موناكو.

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