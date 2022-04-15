الشعبي: الشعار هو (الردة مستحيلة) وسنوحد المعارضة ضد الانقلاب





قال المسؤول السياسي بحزب المؤتمر الشعبي، د. كمال عمر عبد السلام، إنهم سيعملون على توحيد المعارضة ضد “الانقلاب” .

وأضاف كمال عمر في تدوينة (بالفيسبوك): “باختصار الشعبي هو مؤتمر لأهل السودان يتضامن مع كل الأحزاب في الحرية والديمقراطية وفقاً لنظام دستوري فدرالي، يحقق استقرار البلد تحت شعار الردة مستحيلة، لمن يستغلون الشعارات الدينية في الوحدة وحدة الحركة، وهم من وصف شيخ حسن رحمه الله بالزندقة والكفر، في مذكرة التفاهم، وقتلوا علي البشير، ومهيب، وأبوريش، وشمس الدين، واخيراً أحمد الخير”.

وتابع: “نحن الحركة الإسلامية، نوحدها نحن مع الأطهار والصادقين على القيم التأسيسية في الحرية والشورى والديمقراطية، نتحالف مع أبناء الوطن قاطبة من أجل مشروع وطني واحد، نمد أيدينا للكل من أجل الاستقرار والسلام”.

صحيفة السوداني