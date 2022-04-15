البرهان: مراجعة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين خلال أيام





أعلن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عن توجييه للأجهزة المختصة بمراجعة حالة الطوارئ والإبقاء على بعض البنود الخاصة بحالة الاقتصاد وبنود آخرى لتهيئة المناخ .

وكشف البرهان خلال افطار رمضاني نظمه عضو المجلس ياسر العطا مساء اليوم، أن جلس مع رئيس القضاء والنائب العام لدارسة الوضع القانوني للمحتجزين وإطلاق سراحهم خلال يومين أو ثلاثة للمساهمة مع الآخرين .

وأبدى البرهان استعداده للتخلي عن السلطة حال وصول القوى السياسية إلى إتفاق فيما بينها، وقال “مستعدين في حال اتفاق القوى السياسية وقالوا لينا اقعدوا بعيد بي هنا نحن حنقعقد ونقول ليهم امشوا قدام ما دام انتو متفقين”.

وأعرب عن سعادته بالأحاديث عن وحدة قوى الثورة لجهة أن الخطوة تساعد على سرعة التوافق، وأضاف “نسمع أحاديث عن وحدة قوى الثورة ونحن سعيدين بذلك لانه يساعد على سرعة التوافق”.

باج نيوز