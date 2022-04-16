سودانير تحدد سعر التذكرة من الخرطوم إلى القاهرة “ذهاب واياب” بمبلغ (..)





حددت الخطوط الجوية السودانية سعر تذكرة السفر للخط الجوي الخرطوم القاهرة “ذهاب واياب” بمبلغ ١٧٠ ألف جنيه سوداني، وذلك لمدة شهر.

واستأنفت الشركة يوم الخميس رحلاتها إلى القاهرة بالطائرة الإيرباص ٣٢٠، وغادرت الرحلة من الخرطوم وعلى متنها ١٢٧ راكب.

وتسير الشركة رحلاتها إلى القاهرة أيام السبت، الثلاثاء والخميس.

ويتوقع أن تبدأ رحلاتها إلى حاضرة دولة جنوب السودان مدينة جوبا في الثاني والعشرين من هذا الشهر الذي يتوقع أن يشهد في خواتيمه بداية الرحلات إلى الجنينة وبورتسودان القاهرة.

الخرطوم:طيران بلدنا