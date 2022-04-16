شكوى جديدة تهدد المريخ في “الفيفا”





تفيد متابعات (المصادر)، بأن لاعب المريخ “أديلي اولايميكان” تقدّم خلال الأيام الماضية بشكوى رسمية ضد المريخ لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وبحسب ما تحصلت عليه الصحيفة، فإن المدافع النيجيري وعبر محامي أوروبي تقدّم بشكوى للفيفا يطلب من خلالها فسخ عقده مع النادي من طرف واحد بسبب عدم حصوله على رواتبه خلال الأشهر الخمسة الماضية، إلى جانب حصوله على نصف راتب في شهر اكتوبر 2021م.

وطبقاً لمعلومات (الصيحة)، فإن اللاعب طالب بجانب فسخ العقد برواتبه المتأخرة وتعويض عن الفترة المتبقية من عقده.

وكان المريخ استبعد “أديلي” من الكشف الرسمي منذ أكتوبر 2021م حيث ظل اللاعب يشارك في التدريبات والمباريات الودية فقط منذ ذلك الوقت، دون أن يتم إعادة اللاعب للكشف الرسمي ودون انهاء عقده بالتراضي.

صحيفة الصيحة