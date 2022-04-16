الهلال.. رحلة تغيير الجلد .. هشام السوباط .. هل يقود سفينة لجنة التسيير وحده؟!





بعد ان أنهى الهلال، مشواره في البطولة الأفريقية للأندية الأبطال مرحلة المجموعات، ظل الجميع يتابع سير دولاب العمل في لجنة تسيير الهلال والتي يتصدى لقيادتها رئيس اللجنة هشام السوباط وبقية الأعضاء.

خلاف وقرار متوقع

وفي المقابل، برز من بعد خلافٌ كبيرٌ من داخل مجلس التسيير بدأت شرارته قبيل المباراة الأخيرة في الأندية الأبطال حول تجديد الثقة من عدمها مع المدير الفني للهلال الحالي، وتواصل الخلاف الى ما بعد مواجهة الأهلي المصري الاخيرة والتي خسرها الهلال وغادر البطولة.

إغلاق باب الجدل

ورغم ان الجميع كان ينتظر من لجنة التسيير في الهلال ان تصدر قرارها المنتظر القاضي بعدم تجديد الثقة في المدير الفني الحالي، وأن يُغادر دكة بدلاء الهلال بعد أن كان القرار متأخراً عن موعده عقب المباراة قبل الاخيرة بسبب التزام الفريق بمواجهة الاهلي المصري والتي وضعها المجلس كمهمة نصب عينيه لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهُّل إلى الدور القادم في الأندية الأبطال الأفريقية، ليفاجئ هشام السوباط الجميع في المجلس بقرار تجديد الثقة، وإن كان الخلاف واضحاً وجلياً حولها.

ثقة وترابط وانسجام

كشف البرتغالي جواو موتا المدير الفني لفريق الهلال، عن انه راض تمام الرضاء عن فترته في تدريب الهلال، وعن الرابط بين الجهاز الفني ولجنة التسيير، قال المدير الفني للهلال إن لجنة التسيير تعمل معنا باحترافية كبيرة وتجانس منقطع النظير، وأبدى المدرب ارتياحه لشكل الفريق، وقال إنّ شخصية الهلال بدأت تظهر ورفعت شعار تجديد الدماء في المرحلة القادمة، واختتم المدير الفني للهلال الذي جددت فيه لجنة التطبيع الثقة خلال الايام الماضية، حديثه، أنا فخورٌ جداً لتدريب فريق عريق بحجم نادي الهلال يمتلك جمهورا يعشق ناديه حد الثمالة.

مشوار الأجانب

وفيما يتعلّق ببعض الإضافات في كشف الهلال خاصة اللاعبين الأجانب والمستوى الذي ظهروا به في المباريات الماضية، قال المدرب البرتغالي لم أجلب ابراهيما مصطفى حتى ادافع عنه وليس لدي لاعب مدلل في الفريق.

المعد البدني الجديد

أكمل الهلال، اتفاقه مع البرتغالي ماركو ديلفادو لتولي منصب المعد البدني خلفاً لمواطنه ريكاردو سيلفا الذي اعتذر عن الاستمرار مع الفريق بسبب ظروفه الخاصة، وقد صل ماركو الثلاثاء إلى العاصمة الخرطوم وتوجّه منها مُباشرةً إلى مدينة بورتسودان لمباشرة مهامه الجديدة مع الهلال الذي يخوض عددا من المُواجهات المُؤجّلة هذه الأيّام في الدوري الممتاز.

صحيفة الصيحة