جماهير الهلال غاضبة بسبب “تقييم” صفقة بيريرا!





هاجمت جماهير نادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حساب قناة “24 الرياضية”؛ بسبب استفتاء بشأن اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا.

وكتب حساب قناة 24 الرياضية: “‏إستفتاء الحصاد الرياضي برأيك .. هل ثبت أن المحترف البرازيلي في الهلال ماتيوس بيريرا صفقة فاشلة حتى الآن ؟.

وأشعل الاستفتاء غضب الهلاليين، حيث كتب أحدهم: “هل تستطيع قناة 24 تنزل استفتاء بخصوص انسيلمو النصر أو جونثان! الطبيعي لا”، فيما قال آخر: “‏لماذا على بيريرا؟ لماذا لم تجرؤن على مدافع النصر موري. أو أنسيلمو”.

مزمز