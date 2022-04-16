ارتفع 18 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم فى مصر وعالميًّا السبت 16 أبريل 2022





وارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطا، مع بداية التعاملات وسجل 1018 جنيها، وكان قد سجل 1000 جنيه في نهاية الإسبوع الماضى ليحقق ارتفاعا قدره 18 جنيها خلال أسبوع واحد.

بينما استقر سعر الذهب عالميا بسبب إغلاق البورصة العالمي وسجل في العقود الآجلة الأمريكية تسليم يونيو 1974.80 دولار للأوقية، كما استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1975.54 دولار للأوقية.

يذكر أن سعر الذهب gold price حقق ارتفاعا أسبوعيا مع ختام تعاملات البورصة العالمية مساء الجمعة ليسجل ثانى ارتفاع أسبوعى على التوالى، فقد حقق الذهب gold ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 1.51%، حيث أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى اتساع الضغوط التضخمية ورفع جاذبية الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا ضد مخاطر التضخم والحرب.

المصري اليوم