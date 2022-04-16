وزير المالية: رغم قساوة الظروف “ماشين على انفراج





أقرَّ وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، بسوء الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأوضح جبريل خلال لقاء في إذاعة (106.6) ظهر اليوم، أنهم يعملون على تخفيف معاناة المواطن، وقال إن هنالك معاناة وتفلّت في الأسعار وغياب للرقابة عطفاً على جشع التجار، وأضاف “نحن محتاجين توسيع برامج زي سلعتي ورغم قساوة الظروف نحن ماشين على انفراج”.

وأعلن جبريل بدء الحكومة في شراء القمح خلال الأسبوع المقبل، وأوضح أن البنك المركزي قام بفتح حساب خاص لشراء القمح والذرة وسيقوم بوضع الأموال المخصصة لذلك غداً.

وأكد على أن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية لن ينفلت مرةً أخرى، مشيراً إلى أن هدفهم استقرار سعر الصرف وهو ما يساعد في استقرار أسعار السلع والخدمات، داعياً العاملين في السوق الموازي إلى الاتجاه للعمل في عدد من المجالات الأخرى.

وشدّد جبريل على أن تمترس القوى السياسية لن يؤدي إلى نتيجة، محذِّراً من أن ذلك قد يؤدي إلى انقسامات داخل التنظيمات، داعياً الجميع إلى تقديم التنازلات والجلوس حول طاولة واحدة.

صحيفة الصيحة