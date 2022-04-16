بيترو أتلتيكو يفاجئ صن داونز في ربع نهائي الأبطال





فاز بيترو أتلتيكو الأنجولي على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بنتيجة (2-1)، اليوم السبت، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

تقدّم صن داونز عن طريق لايل لاكاي في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك تياجو أزولاو التعادل للفريق الأنجولي في الدقيقة (16).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، سجل يانو الهدف الثاني لبترو أتلتيكو.

يُذكر أن مباراة الإياب في جنوب أفريقيا، ستقام يوم السبت المقبل (23 أبريل) الجاري.

صحيفة الصيحة