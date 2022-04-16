غوارديولا يدافع عن التشكيل الذي دفع به أمام ليفربول





أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه لا يشعر بأي ندم بشأن التشكيل الذي دفع به خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه ليفربول 2 /3 في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأجرى غوارديولا سبعة تغييرات على قوام فريقه مقارنة بالتشكيل الذي دفع به أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وقال غوارديولا “لدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي وفي اختياراتي ، أثق كثيرا فيهم، لدينا جدول مباريات صعب للغاية يتخلله سفر وخوض الكثير من المباريات الهامة، لهذا كنا في حاجة للاعبين غير منهكين”.

وأضاف “بدأنا بشكل جيد لكن ليفربول أيضا كان قويا ، لكن بعد هدف من ضربة رأس جاء الهدف الثاني من خلال خطأ لفريقنا قبل أن نستقبل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول”.

وأشار “في الشوط الأول كنا غير فعالين، لكن في الشوط الثاني كانت لدينا قوة دافعة ولاحت لنا فرص حقيقية”.

ودافع غوارديولا عن حارسه الاحتياطي زاك ستيفن الذي تسبب في الهدف الثاني الذي أحرزه ساديو ماني، وقال “كانت مجرد حادثة، يحدث ذلك أحيانا، إديرسون كان قريبا من الوقوع في خطأ مماثل في المباراة الأخيرة أمام ليفربول، ماني كان الأسرع وهذا كل ما حدث”.

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