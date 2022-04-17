الفنان “أحمد الجقر” بطل مسلسل سكة ضياع : المسلسل نجح في إيصال الرسالة لأنه ناقش قضايا في عمق المجتمع





*شعوري بمعاناة الأطفال وراء أدائي للدور بطريقة رائعة.. ولا أركز كثيراً في الانتقادات..

*هذه ليست أول تجربة لي في التمثيل.. وأعمالي الغنائية تظهر في العيد..

بالرغم من النجاح الباهر الذي حققه (سكة ضياع)، فإن المسلسل السوداني الجديد كشف عن مواهب جديدة قبل أن يفجر عدداً من القضايا المسكوت عنها بشكل جريء..

“أحمد الجقر” واحد من النجوم الذي قدمهم (سكة ضياع) ليس فناناً ومغنياً كما هو معروف في الوسط، وإنما هذه المرة كممثل تقمص دور البطل وأبدع في أداء شخصية “عبادي”، فوجد الإشادة من الجمهور المتابع للمسلسل الذي حصد نسبة مشاهدة عالية لتناوله عدة قضايا يعاني منها المجتمع السوداني رغم الجدل حول الفكرة ما بين مؤيد ورافض..

منوعات “اليوم التالي” اصطادت الفنان “أحمد الجقر” وأجرت معه حواراً حول دوره في المسلسل الضجة..

*أستاذ أحمد.. رمضان كريم وتقبل منكم؟

الله أكرم.. تصوموا وتفطروا على خير..

*دعنا نتحدث عن “سكة ضياع”.. كيف تنظر إلى محتوى المسلسل؟

سكة ضياع مسلسل يتحدث عن 20 قضية في المجتمع كان أبرزها تلك التي تخص أطفال على حسب ما يعرض في المسلسل.

*ما هو تقييمك للقبول الكبير الذي وجده المسلسل؟

الحمدلله لكل مجتهد نصيب، وأعتقد أن سبب القبول الكبير لأنه يتحدث عن عدة قضايا في عمق المجتمع..

*هل هذه أول تجربة لك في عالم التمثيل؟

مسلسل “سكة ضياع” ليست التجربة الأولى لي في عالم التمثيل، فقد سجل العام الماضي أول تجربة في التمثيل عن طريق ( الكاميرا الخفية) الذي مثلت فيه أكثر من 15 شخصية، وبعد النجاح قررت الدخول في عالم التمثيل، وبعدها اكتشفت موهبة التمثيل إضافة إلى الفن..

*في رأيك هل تعتقد أن مسلسل سكة ضياع نجح في إيصال الرسالة إلى المجتمع؟

بكل تأكيد ، والدليل على ذلك أنه نجح نجاحاً غير متوقع، وترك رد فعل كبير..

*يرى البعض أن أداءك وتصوير المشاهد يظهر تعاطفك تجاه القضية.. كيف ترد؟

كل الموضوع عندما تم عرض القضية أعجب بها جداً، وجدت فيها قضايا كثيرة مسكوت عنها وشعرت بمعاناة الأطفال وهذا السبب وراء أداء الدور بطريقة رائعة..

*كيف ترى الانتقادات في دورك قبل عرض المسلسل؟

لا أركز كثيراً في الانتقادات، أنا أعمل فقط وأنجز، كما أن لدي طموحاً أريد الوصول إليه..

*هل واجهتم صعوبات في تصوير مسلسل ” سكة ضياع” وماهي الفترة الزمنية التي استغرقها تصوير الحلقات؟

نعم واجهنا صعوبات كثيرة وتصوير المسلسل استمر أكثر من 6 أشهر..

*هل تركت شخصية “عبادي” أثراً داخل الفنان أحمد الجقر؟

أكيد ..وطبيعي أن تترك بداخلي أثراً لدرجة أن وصلت حتى في طريقة التعامل مع ناس البيت، ولكن مع مرور الأيام الإنسان يستطيع أن يتغير مع فترة نقاء..

*هل هناك أعمال درامية قادمة يمكن أن تخدم قضايا المجتمع ؟

نعم سيكون لنا في كل موسم مسلسل جديد..

*وماذا عن الأعمال الغنائية؟

سيكون في العيد وبعده بإذن الله..

حاورته / رفقة عبدالله

صحيفة اليوم التالي