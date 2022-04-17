باريس يضحي بنيمار من أجل مبابي





كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، عن خطة باريس سان جيرمان الجديدة، من أجل تمديد عقد نجمه كيليان مبابي، الذي ترددت أنباء عن اقترابه من الانضمام لريال مدريد.

فقد ذكرت صحيفة “لو باريزيان” المقربة من سان جيرمان، أن النادي الباريسي سيتخذ 3 إجراءات، للإبقاء على مبابي في حديقة الأمراء، وأولها هو بيع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي تراجع مستواه كثيرًا مؤخرًا.

كما يطمح سان جيرمان لاستغلال أموال بيع نيمار، في التعاقد مع 3 لاعبين فرنسيين من أصدقاء مبابي، وهم: بول بوجبا (مانشستر يونايتد)، وتشواميني (موناكو)، وعثمان ديمبلي (برشلونة)، على أن يكون كيليان هو النجم الأول للفريق.

أما الخطوة الثالثة، فتتمثل في زيادة راتب المهاجم الفرنسي في العقد الجديد، الذي سيستمر لمدة موسمين، بحيث يتقاضى 50 مليون يورو في الموسم الواحد، وفقًا للصحيفة.