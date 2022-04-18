استشارة تفجر ثورة على صفحات مواقع التواصل.. سيدة سودانية: (تزوجت من رجل وحملت منه وقمت باسقاط جنيني وتطلقت منه وأقمت علاقة مع شقيقه وتقدم للزواج مني فماذا أفعل؟)





فجرت سيدة سودانية ثورة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استشارة دفعت بها عبر إحدى الصفحات المختصة في نشر الاستشارات العاطفية والتي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما قرأت محررة موقع النيلين فقد قالت السيدة في استشارتها التي وجدت عليها وابل من الانتقادات بسبب خطورة ما بداخلها.

حيث كتبت: (السلام عليكم والله اقول الحق.. عمري 19 اتزوجت قبل تلاته سنوات يعني وقتها كان عمري 16 كنت فاكره اني بحبو بس الظاهر كان مجرد اعجاب لا غير المهم العرس اكتمل وم كان بينا ولا اقل خلاف بعد فتره شاء الله وحملت مع فتره الحمل اسلوبي اتغير وهو م كان قادر يستحملني ومع تدخل من امو مشاكلنا كترت لمن وصلنا مرحله الطلاق وشاء الله تاني واطلقت).

وتابعت: (وانا حامل وامي اجبرتني اسقط الجنين م اني م كنت راضيه بس حددتني بعدم رضاها فسقطو قبل م الجنين يسقط كان بيلح لي وبيحاول انو نرجع بس بمجرد م انتشر خبر انو الجنين سقطناهو م سقط انسحب من حياتي وم حاول تاني وانا برضو اتناسيتو وعشت حياتي عادي وامتحنت ودخلت الجامعه وحاليا خلصت المستوى الاول والحمدلله).

وواصلت بحسب ما قرأت محررة موقع النيلين: (بعدها شقيقه ظهر في حياتي من حيث لا ادري وم عارفه كيف ولا متين بدينا نحب بعض علما بانو لما كنت معاهم ما كان بينا اي تواصل بس قبل حوالي كم شهر رسل لي طلب صداقه واتواصلنا وكلام مع كلام لدرجه بقى مصر انو يتقدم وانا عارفه انو انسان واعي وم ح احاسبو بخطأ اخوهو).

وختمت استشارتها: (بس خايفه من ردة فعل ناس بيتنا وبيتهم عارفه الكلام كتير وم مرتب بس بلييز عايزه مساعدتكم وجزاكم الله خيرا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين