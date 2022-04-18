انخفاضٌ كبيرٌ في أسعار الدقيق بالأسواق





كشفت جولة “الصيحة” في أسواق ولاية الخرطوم، عن انخفاض ملحوظ في أسعار الدقيق مقارنة بالفترة الماضية ليصل سعر جوال الدقيق زنة خمسين كيلو مبلغ 30 ألف جنيه فقط.

واكد التاجر بسوق أم درمان حسب الرسول عن انخفاض في الاسعار، وقال ان سعر البكت من سيقا انخفض الى ٦٦٠٠ جنيه بدلاً من ٧٢٠٠ جنيه، اما سعر البكت من دقيق ويتا ٦٤٠٠ جنيه بدلاً من ٦٨٠٠ جنيه، اما الجوال زنة ٢٥ كيلو ١٢٥٠٠ جنيه بدلاً من ١٤٥٠٠ جنيه، وجوال زنة ٥٠ كيلو وصل إلى ٣٠ ألف جنيه بدلاً من ٣٧ ألف جنيه. بينما كشفت جولة “الصيحة” في بعض المحال التجارية عن إصرار التجار على البيع بالأسعار القديمة لعدم وجود رقابة حكومية.

صحيفة الصيحة