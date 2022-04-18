في سابقة أولى .. سعر الذرة يتخطى قنطار السمسم





للأسبوع الثالث على التوالي، متخطيًا قنطار السمسم، وفق ما أشارت وكالة السودان الرسمية.

أعلنت بورصة أسواق محاصيل القضارف عن ارتّفاع الذرة، على نحوٍ مفاجئ، مسجّلاً 38 ألف للأردب.

وتخطى ارتّفاع محصول الذرة، قنطار السمسم بمبلغ ستة ألف جنيه، في سابقة أولى بالقضارف.

وأفاد تجار بأنّ ارتّفاع أسعار الذرة نتج عن الطلب الكبير بالأسواق، بجانب هطول الأمطار في بعض المناطق الزراعية، ما ساعد في الإقبال على الذرة كأعلاف بعد أنّ أثّرت الأمطار على الأعلاف من مخلّفات زراعة الذرة.

وفي ذات السياق، وصل سعر قنطار السمسم إلى 32 ألف جنيه، التسالي 260 ألف جنيه، وطن زهرة الشمس 295 ألف جنيه.

باج نيوز