قدم.. الريال يعود بانتصار مثير من معقل إشبيلية بثلاثة أهداف ل





حقق ريال مدريد انتصارا مثيرا على مضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف لهدفين، الأحد، في قمة الجولة 32 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”.

قدم إشبيلية نصف ساعة أولى مميزة تمكن خلال من فرض أفضليته والتقدم بهدف أول سجله المخضرم إيفان راكيتيتش في الدقيقة 21 من ركلة حرة مباشرة نفذها الكرواتي بطريقة عجز تيبو كورتوا عن إبداء أي ردة فعل أمامها.

وأثمر الضغط الهجومي للفريق الأندلسي عن هدف ثان جاء بعد 4 دقائق إثر هجمة منظمة سريعة أنهاها الأرجنتيني إيريك لاميلا بتسديدة أرضية في الشباك المدريدية.

في الشوط الثاني انقلبت الموازين وهاجم الريال بقوة إلى أن نجح البديل البرازيلي رودريغو في تقليص الفارق بهدف أول للملكي في الدقيقة 50، قبل أن يُعدل المدافع ناتشو الكفة بهدف ثان وقع عليه مع حلول الدقيقة 83.

الريال وبعقلية الانتصار لدى عناصره استطاع اقتناص نقاط المباراة كاملة بتسجيله هدف ثالثا في الوقت البدل ضائع أحرزه المتألق الفرنسي كريم بنزيما بعد مجهود فردي جميل من رودريغو.

وبهذا رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة عزز بها تواجده في قمة الترتيب، بينما توقف رصيد إشبيلية عند 60 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث.

الأناضول