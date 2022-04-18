السودان يترقّب سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023





ستشمل القرعة منتخبي كينيا وزيمبابوي برغم إيقافهما من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) بسبب التدخل الحكومي.

تسحب الثلاثاء في جوهانسبورغ قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم 2023 المقررة نهائياتها في كوت ديفوار.

وأثارت منظمة رياضية ممولة من الحكومة في زيمبابوي حفيظة فيفا، بعد اقالتها المدير التنفيذي الكروي بسبب قضايا مرتبطة بمحاسبة الأموال العمومية. وفي كينيا، حلّت وزارة الرياضة اتحاد كرة القدم، بعد اتهام رئيسه نيك مويندوا بقضايا احتيال.

ووضع الاتحاد الإفريقي حداً أقصاه منتصف مايو لرفع الإيقاف وإلا سيضطر إلى استبعاد البلدين عن المشاركة في التصفيات.

وبحال غيابهما، سيتقلص المشاركون في مجموعتيهما من أربعة منتخبات إلى ثلاثة، مع تأهل البطل ووصيف إلى النهائيات.

ومن المقرّر إقامة أوّل جولتين في 30 مايو و14 يونيو، مع جولتين أخريين في 19 و27 سبتمبر، ثم تختتم في 20 و28 مارس المقبل.

أما كوت ديفوار التي استضافت البطولة في 1984 بمشاركة ثمانية منتخبات وأحرزت لقبها الكاميرون للمرة الأولى في تاريخها، فتستضيف النهائيات في يونيو يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخباً.

وينبثق عن القرعة 12 مجموعة من أربعة منتخبات، تشارك فيها كوت ديفوار رغم تأهلها كدولة مضيفة، وذلك لمزيد من الاحتكاك.

وستتأهل كوت جيفوار بصرف النظر عن ترتيبها في المجموعة، يرافقها المنتخب صاحب الترتيب الأعلى.

وتحتل المنتخبات الخمسة المتأهلة إلى مونديال قطر 2022، أي السنغال والمغرب وتونس والكاميرون وغانا، المستوى الأول في القرعة.

ودخلت المنتخبات الـ42 الأعلى تصنيفا في تصفيات فيفا مباشرة إلى التصفيات، فيما خاضت غامبيا، إسواتيني، ليسوتو، ساو تومي وبرنسيبي وجنوب السودان دوراً تمهيدياً. وكانت غامبيا التي حققت مفاجأة في بلوغ ربع نهائي النسخة الأخيرة، على وشك الغياب قبل أن تنقذها ركلة جزاء متأخرة أمام تشاد.

وكانت السنغال أحرزت اللقب الأول في تاريخها بقيادة مهاجم ليفربول الإنكليزي ساديو مانيه على حساب مصر وزميله محمد صلاح، في 6 فبراير الماضي بركلات الترجيح في الكاميرون.

في ما يأتي المستويات الأربع:

المستوى الأول: السنغال (حاملة اللقب)، المغرب، نيجيريا، مصر، تونس، الكاميرون، الجزائر، مالي، ساحل العاج (المضيف)، بوركينا فاسو، غانا، جمهورية الكونغو الديموقراطية.

المستوى الثاني: جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، غينيا، الغابون، بنين، أوغندا، زامبيا، الكونغو برازافيل، غينيا الاستوائية، مدغشقر، كينيا، سيراليون.

المستوى الثالث: ناميبيا، موريتانيا، غينيا بيساو، النيجر، ليبيا، موزامبيق، ملاوي، توغو، زمبابوي، غامبيا، أنغولا، جزر القمر.

المستوى الرابع: تنزانيا، جمهورية إفريقيا الوسطى، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، اسواتيني، ليسوتو، بوتسوانا، ليبيريا، جنوب السودان، ساو تومي وبرنسيبي .

باج نيوز