ديربي كاونتي بقيادة مدربه روني يهبط لدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي





هبط فريق ديربي كاونتي بقيادة مدربه واين روني إلى دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين.

وخسر ديربي كاونتي بهدف دون رد أمام كوينز بارك رينجرز ليصبح على بعد عشر نقاط من منطقة الأمان قبل ثلاث جولات من نهاية دوري الدرجة الثانية.

وكان ديربي كاونتي تعرض لخصم 21 نقطة من رصيده بسبب انتهاكات القواعد المالية، الأمر الذي تسبب بشكل كبير في هبوط الفريق.

وجرى وضع ديربي كاونتي تحت الحراسة في سبتمبر الماضي بهدف حمايته من الإفلاس، في الوقت الذي لم تكتمل فيه عملية بيع النادي للمالك الجديد.

وتم خصم تسع نقاط ثم 12 نقطة من رصيد ديربي كاونتي في بداية الموسم بشكل منفصل.

وتولى روني أسطورة منتخب إنجلترا ونادي مانشستر يونايتد، تدريب ديربي كاونتي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعد أن سبق له اللعب باسم النادي.

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