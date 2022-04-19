ضوابط جديدة لشحن بضائع الوارد وإيقاف استيراد الملابس المستعملة





أصدرت هيئة الجمارك السودانية، ضوابط جديدة لشحن بضائع الوارد، منعت بموجبها استيراد الملابس المستعملة، كما أوقفت الاستيراد عبر الطبالي.

وشملت الضوابط الجديدة التي اطلعت عليها (الصيحة)، إيقاف العمل فوراً باستيراد البضائع عبر شحنها بالطبالي، وأن يتم الاستيراد عن طريق الحاويات المعتمدة وفق معايير التجارة الدولية، ومنع شحن الملابس المستعملة وسيتم إعادة تصديرها فوراً وعدم السماح بإنزالها من الباخرة، وعدم السماح بشحن البضائع في البرادات عدا الأدوية والخضر والفاكهة واللحوم المجمّدة، وإلزام المستورد بإرسال المنفست الإلكتروني بنظام الاسكودا مسبقاً وقبل وصول الباخرة.

صحيفة الصيحة