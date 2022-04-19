الهلال يصالح جماهيره و يتغلب على أهلي شندي بثلاثية





صالح الهلال جماهيره بفوز مستحق على الأهلي شندي بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد بورتسودان مساء (الإثنين) في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري السوداني الممتاز.

أحرز مهاجم الزرق محمد عبد الرحمن الأزرق الهدف الأول للهلال ونجح لاعب النمور محمد الحاج كومي في إدارك التعادل للأهلي شندي.

وواصل الهلال تكثيف هجماته على مرمى الأهلي شدي إلى أن نجح المحترف النيجيري عبدول أجاجون في إضافة الهدف الثاني ومن ثم سجل ياسر مزمل ولثالث للفرقة الزرقاء.

بهذه النتيجة صعد الهلال (6) مراكز، من الحادي عشر إلى الخامس بعد وصوله إلى (20) نقطة، بينما تجمد الأهلي عند (24) نقطة في الصدارة.

باج نيوز