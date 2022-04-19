انفجار الأوضاع في المريخ بسبب “الكشف الرسمي”





تفيد متابعات (الصيحة) أن الكشف الرسمي والنهائي للمريخ أحدث أزمة كبيرة وسط الأجهزة الإدارية والفنية بالنادي.

وبحسب ما تحصلت عليه “الصحيفة”، فإن المسؤولين عن الملف بمجلس المريخ كانوا فرغوا من اعداد الكشف النهائي والذي استبعدوا خلاله كل من “التكت، طبنجة، الضي، حمزة، أمير كمال، راموس، بكري المدينة، زرقه” وهو الكشف الذي كانت إدارة النادي تتجه لتسليمه أمس الأول لاتحاد الكرة.

وبحسب المصادر فإن تلك الخطوة اثارت غضب المدير الفني “ابراهومة” والذي رفض الكشف الذي اعدته إدارة النادي وأحتج على بعض الأسماء التي تم استبعادها.

وبحسب ما تحصل عليه “الصحيفة”، فإن “ابراهومة” طلب من إدارة النادي ابقاء كل من “التكت.. طبنجة وحمزة داؤود” في الكشف الرسمي مؤكدا أن الثلاثي ضمن خططه لبقية الموسم سواء المباريات المؤجلة أو الدورة الثانية للدوري الممتاز.

وبحسب مصادر “الصيحة”، فإن ابراهومة طلب أحداث تغيير في الكشف الرسمي للفريق واستبعاد “موسى” من خانات الأولمبي باعتبار حاجته للصقل في التدريبات والمباريات الودية سيما في ظل ازدحام مركزه واضافة “طبنجة” مكانه باعتباره أكثر خبرة وجاهزية.. كما طلب المدير الفني تعليق المهاجم “محمد المصطفى” وفسخ عقد الليبيري “أوتو” خصوصا وأن لائحة الممتاز تسمح بمشاركة ثلاثة أجانب فقط في المباراة موضحا للإدارة أنه سيداور بين الرباعي “توماس، فريدريك، توني والغاني تايلور” وبالتالي فإن “اوتو” سيكون خارج الحسابات مع اضافة “حمزة داؤود والتكت” للكشف الرسمي.

وبحسب ما تحصلت عليه الصحيفة،”، فإن رؤية “ابراهومة” وجدت دعما من بعض أعضاء المجلس الذين طالبوا بأخذ رأي المدير الفني باعتباره المسؤول الأول عن الفريق.

وتسببت تلك التطورات في ايقاف تسليم الكشف وتأجيل الخطوة لما بعد الوصول إلى صيغة نهائية خصوصا في ظل ارهاصات بإمكانية تقديم المدير الفني لاستقالته حال تجاهل الرؤية التي قدمها.

صحيفة الصيحة