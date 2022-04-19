تجمع طارئ للمنتخب بسبب قرار “المسابقات”





تفيد متابعات (المصادر)، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمن على إقامة تجمع اسعافي عاجل لصقور الجديان يبدأ اليوم ويستمر حتى “27 رمضان.”

وبحسب ما تحصلت عليه “الصحيفة”، فإن التجمع سيكون خاصا بأغلب العناصر التي شاركت مع المنتخب في تجمع العاصمة التنزانية “دار السلام.”

إذ تم استدعاء كل من “محمد ابراهيم ، جرس كافي، مصطفى الفداني، عوض زايد، رامي كورتيكلا، مازن محمدين ، علي زيزو ، محمد المنذر ، سليمان زكريا، محمد كسري، امجد اسماعيل ، الصادق حسن، شريف تفاحه ، كابتن بشير ، صديق كوة وشيخ الدين” للمشاركة في المرحلة الأولى من التجمع التي تنطلق اليوم على أن تلتحق بهم لاحقا بعض العناصر بعد الفراغ من المشاركة في مباريات انديتها المؤجلة.

وبحسب متابعات “الصحيفة”، فإن الطاقم الفني للمنتخب الوطني طلب إقامة التجمع الحالي بشكل عاجل بسبب قرار الإتحاد نجوم التسجيلات من المشاركة مع أنديتهم في المباريات المؤجلة وهو القرار الذي رأي الإتحاد انه يمكن أن يلحق الضرر بالمنتخب ويبعد مجموعة كبيرة من لاعبيه عن الفورمة وهو ما دفع الاطار الفني لإقامة هذا التجمع.

صحيفة الصيحة