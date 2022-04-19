مقاومة الخرطوم تحذّر من مغبّة “نفق الفوضى والتحريض”





حذّرت مقاومة الخرطوم من مغبّة ادخال البلاد في نفق الفوضى والتحريض عبر ابتداع تكتّلات وفئات بعيدة عن مطالب الشارع والقوى الثورية الوطنية. وقالت المقاومة في تعميمٍ صحفي، أمس الاثنين، إنّها تدرك حجم المؤامرات التي تحاك من أجلّ ارجاع ساعة الثورة للوراء عبر شراء ما يرخص من الذمم والمتّعطشين لعودة السلطة والمغانم. وأضافت:” نذكّر الجميع بأنّنا على عهد الشهداء باقون وأنّ الثورة بالغة أهدافها وإن طالت سنين الغدر والخيانة”. وأشارت إلى أنّ أكبر ما تخشاه قوى الاستبداد والرجعية هو توّحد الشارع تّجاه قضايا إعادة بناء الدولة على أسس تعطل نهب الثروات وتفكيك دولة الكارتيلات والفساد التي يتشارك في ريعها سدنة النظام البائد وقوى الطائفية والجهوية والابتزاز المسلح.

صحيفة الحراك السياسي