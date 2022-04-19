استشارة تصيب رواد مواقع التواصل بالدهشة.. سيدة سودانية تشكو: (زوجي يخونني مع قريبته.. وزوج السيدة الخائنة يتقرب لي ويريدني أن أخون زوجي فماذا أفعل؟)





أصابت استشارة بعثت بها سيدة سودانية رواد مواقع التواصل بالذهور وذلك في أعقاب نشرها لاستشارة على إحدى الصفحات التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والمتخصصة في نشر الاستشارات العاطفية بغرض حلها بين الأعضاء.

وقالت السيدة في استشارتها التي قرأتها محررة موقع النيلين: ( والله العظيم اقول الحق ولا شي غير الحق.. انا تزوجت عن حب دام 5سنوات, وتزوجت وعندي ولدين وزوجي عمرو 25 سنة وانا 22 سنة, زوجي كان عندو علاقة مع واحده قريبته وتزوجها بعد بن عمه).

وتابعت: (يعني بحبو بعض وكم مره قبضتهم بيتكلمو مع بعض حذرته كتيرررر بس شكلو ما عايزين يخلو بعض, الليلة دخلت صفحت زوجي لقيتها ناشرة ليهو منشور وكاتبة انو الليله هي مبسوطه عشان شافت زول طولت ماشافتو يعني بتكلمو تلفونات وفي واحده كتبت ليها في التعليق مايكون فلان قالت ليه اي ياهو زاتووو).

وأضافت بحسب ما قرأت محررة موقع النيلين: (المشكله التانيه انو زوجها هي ضرب لي قبل كم يوم وانا وريت زوجي قام قال لي افتحي الاسبيكر فتحت بقه بتكلم معه واتشكالو, يعني الحكايه مشربكه شديد وزوجي وزوجة الرجل بحبو بعض).

وختمت استشارتها قائلة: ( وزوجها هي بضرب لي انا لكن والله العظيم انا ما بحب الخيانه ي جماعه كلامي ما مرتب بس وروني اعمل شنو تعبت والله تعبت منو؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين