اتحاد اصحاب العمل: تنشيط تجارة الحدود يمثل اولوية





أكد نائب رئيس اتحاد اصحاب العمل لشئون الولايات بشارة سليمان نور عبد الرحمن ان تحقيق الاستقرار لسعر الصرف يمثل احد اهم الاولويات التي تعمل لجنة تسيير الاتحاد عليها لدعم الجهود المبذولة في هذا الصدد وتقديم وطرح المقترحات العملية للجهاز التنفيذي بالدولة لتحقيق ذلك.

وشدد نائب رئيس اتحاد اصحاب العمل لشئون الولايات في تصريح لـ(سونا) على ضرورة الاهتمام بتحفيز الصادرات ومحاربة التهريب وتحقيق سلاسل القيمة المضافة للمنتجات السودانية من اجل رفع قيمة الجنيه السوداني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وكشف بشارة سليمان عن ان تكوين وتسمية اعضاء لجان اتحادات اصحاب العمل بالولايات المختلفة تجيء ضمن اهتماماته وتمثل اولوية من اجل اتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالولايات للاسهام بصورة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني باعتبار ان الولايات حاضنة لكل المشروعات التنموية والاستثمارية والمنتجه لكافة سلع الصادر . واشار الى ضرورة وجود مشاركة حقيقية وفاعلة لتلك الاتحادات في صنع القرارات والتشريعات المنظمة لانشطة اصحاب الاعمال والقطاع الخاص بالولايات المختلفة والسعي الجاد لمعالجة كافة المشاكل والمعوقات التي تعترض انشطتهم وذلك بالتنسيق والتعاون مع حكومات الولايات المختلفة. وقال بشارة ان الاتحاد سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ خطة عمل للاستفادة من موقع السودان الجغرافي لوجود عدد من دول الجوار بتفعيل وتنشيط وتقنين تجارة الحدود بما يخدم مصالح الولايات المجاورة والاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي بتلك الولايات ورفع مساهمة الولايات في الاقتصاد الكلي بجانب تفعيل علاقات الاتحادات الولائية بنظيراتها من تنظيمات وكيانات وغرف اصحاب الاعمال بالدول المجاورة.

سونا