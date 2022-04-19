رسميًا.. باريس سان جيرمان يُعلن إصابة ليونيل ميسي





أعلن نادي باريس سان جيرمان عن إصابة جناح الفريق الآرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك قبل مباراة أنجيه، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الفرنسي.

ويواجه فريق باريس سان جيرمان وأنجيه غدًا، الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب «ريمون كوبا».

وأصدر نادي باريس سان جيرمان بيانًارسميًا يؤكد من خلاله إصابة ميسي في وتر إيكليس الأيسر وسيخضع لتقييم جديد في غضون 48 ساعة.

كذلك هناك إصابة للاعب الوسط، ماركو فيراتي، عبارة عن كدمة وانصباب في الركبة اليسرى وسيتم تقييم حالته خلال 48 ساعة.

ويواصل مدافع باريس سان جيرمان، برسنيل كيمبيمبي، العلاج بسبب آلام في ركبته اليمنى، وسيتم تقييم حالاته في غضون 48 ساعة.

وأوضح البيان الطبي للنادي الباريسي أن الثنائي أندير هيريرا وليفن كورزوا سيعودان للانتظام في التدريبات، يوم الخميس المقبل، بينما يواصل عبدو ديالو أداء برنامجه التأهيلي

المصري اليوم